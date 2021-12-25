В Шацком районе столкнулись три грузовика

В Шацком районе 24 декабря на 382-м километре дороги М-5 «Урал» в ДТП попали три фуры. Авария произошла близ села Ямбирно, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Шацком районе 24 декабря на 382-м километре дороги М-5 «Урал» в ДТП попали три фуры. Авария произошла близ села Ямбирно, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По данным МВД, водитель Mercedes, 48-летний гражданин Беларуси не справился с управлением. Его автомобиль столкнулся с грузовиками DAF и Scania.

В результате пострадали два человека: водитель Mercedes и водитель DAF. Обоих доставили в Шацкую межрайонную больницу.