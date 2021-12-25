В Рязани стартовал «Новогодний фестиваль Забав»

После открытия кортеж с оркестрами Дедов Морозов и сказочных персонажей отправился курсировать по городским улицам. В составе колонны был белый лимузин, брендированная газель с надувной фигурой на борту и «Забавный Морозобус» с артистами.

В Рязани в субботу, 25 декабря, дали старт «Новогоднему фестивалю Забав». На площади Победы состоялось представление от Забавы Путятишны, организован сказочный флешмоб ростовых кукол, а на улицы города выехал «Забавный морозобус», сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках «Новогоднего фестиваля Забав» в театрализованном действии на площади перед МКЦ приняли участие духовой оркестр Дедов Морозов, праздничная компания «Хочу играть» и студенты Рязанского медицинского университета.

После открытия кортеж с оркестрами Дедов Морозов и сказочных персонажей отправился курсировать по городским улицам. В составе колонны был белый лимузин, брендированная газель с надувной фигурой на борту и «Забавный Морозобус» с артистами. Украшенный кортеж проследовал по центру города, останавливаясь на остановках для поздравления горожан с Новым годом и создания праздничного настроения.

«Забавный Морозобус» будет курсировать в выходные и праздничные дни. Его маршруты включают как центральные улицы, так и отдаленные районы — поселок Строитель, Мирный, Шлаковый, Соколовка и другие.

Напомним, ранее в центре Рязани сняли на видео кабриолет с новогодними персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой и другими участниками праздника.