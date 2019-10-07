День рождения Есенина и погоня в Семчине. Обзор главных новостей выходных, 5-6 октября

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Завершились первые выходные этого октября. Вспомним главные события прошедших дней.
Губернатор Николай Любимов
В субботу, 5 октября, в Константинове
В Солотче
В Рязанской области выпали снег и дождь. Пользователи
В выходные не обошлось без происшествий. В Рязани
В Канищеве пьяная женщина на легковушке въехала в припаркованный автомобиль. Полиция
В Кальном
На Московском шоссе автобус
О спорте. Рязанская фигуристка Трусова
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.