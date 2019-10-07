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9:31, 7 октября 2019 177
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День рождения Есенина и погоня в Семчине. Обзор главных новостей выходных, 5-6 октября

День рождения Есенина и погоня в Семчине. Обзор главных новостей выходных, 5-6 октября

Завершились первые выходные этого октября. Вспомним главные события прошедших дней.

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанских учителей с праздником. Мэр Елена Сорокина завела страницу в соцсети.

В субботу, 5 октября, в Константинове отметили 124-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина.

В Солотче открыли «тропу Паустовского». В Семчине полицейские устроили погоню за машиной. Как рассказал очевидец, погоня началась после ДТП.

В Рязанской области выпали снег и дождь. Пользователи поделились фотографиями в соцсетях. После дождя в Горроще из-за снятого асфальта произошел потоп. В доме в Канищеве после дождя затопило квартиры.

В выходные не обошлось без происшествий. В Рязани эвакуировали посетителей «Перекрестка» в «Атроне».

В Канищеве пьяная женщина на легковушке въехала в припаркованный автомобиль. Полиция прокомментировала аварию.

В Кальном сбили курьера «Яндекс. Еды»

На Московском шоссе автобус столкнулся с автомобилем. На пожаре в Скопинском районе пострадал человек. В центре Рязани столкнулись «Калина» и «Мазда».

О спорте. Рязанская фигуристка Трусова прокомментировала свое выступление с четырьмя четверными прыжками. ФК «Рязань» сыграл вничью с «Ротором-2» в Волгограде.


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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.

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