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В Семчине полицейские
ДТП произошло между домами №№7 и 9 на улице Семчинской около 1:30 в воскресенье, 6 октября.
По словам очевидца, водитель скрылся с места аварии, экипаж полиции не догнал и нашел виновника.
«Машина виновника далее уехала без зеркала левого и разбитой левой фарой», — написал автор сообщения.
Всех, кому известная информация о произошедшем, попросили позвонить по номеру
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