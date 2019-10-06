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18:42, 6 октября 2019 131
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Полиция устроила погоню в Семчине после ДТП — очевидец

Полиция устроила погоню в Семчине после ДТП — очевидец

В Семчине полицейские устроили погоню за машиной после ДТП. Об этом «ВКонтакте» сообщил очевидец.

ДТП произошло между домами №№7 и 9 на улице Семчинской около 1:30 в воскресенье, 6 октября.

По словам очевидца, водитель скрылся с места аварии, экипаж полиции не догнал и нашел виновника.

«Машина виновника далее уехала без зеркала левого и разбитой левой фарой», — написал автор сообщения.

Всех, кому известная информация о произошедшем, попросили позвонить по номеру +7 (915) 626-22-59 или написать «ВКонтакте».

Ранее появилось видео погони.


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