Полиция прокомментировала аварию с пьяной рязанкой в Канищеве

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В субботу, 5 октября, в Рязани вблизи дома №13 по улице Интернациональная 27-летняя рязанка за рулем Citroen не справилась с управлением и
В результате происшествия водитель получила телесные повреждения.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, в момент аварии женщина была пьяна. Степень опьянения составила 1.059 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.