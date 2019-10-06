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10:20, 6 октября 2019 82
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В Солотче открыли «тропу Паустовского». Фото

В Солотче открыли «тропу Паустовского». Фото

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 5 октября, в Солотче открыли «тропу Паустовского». В мероприятии поучаствовали мэр Рязани Елена Сорокина, почетный гражданин города Михаил Малахов, представители депутатского корпуса, региональных министерств, ведомств, а также общественность. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В рамках открытия все желающие смогли прокатиться на велосипедах по тропе. Всего разработали пять вариантов маршрутов протяженностью от 6,3 до 32 километров. Все направления промаркированы и оборудованы стендами.

После заезда участники отправились в санаторий «Солотча», где всем показали презентацию «Певец Мещеры». По словам Малахова, проект может стать основой для дальнейшего развития «тропы Паустовского».

Кроме того, на мероприятии наградили всех, кто причастен к реализации проекта. Сорокина поблагодарила их за добросовестное отношение к своему делу, современный и профессиональный подход к его организации и за поддержку.


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