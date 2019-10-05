В центре Рязани столкнулись «Калина» и «Мазда»

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В субботу, 5 октября, в центре Рязани столкнулись Lada Kalina и Mazda. Фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По словам очевидца, авария произошла на перекрестке улиц Свободы и Ленина.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.
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