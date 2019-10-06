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14:36, 6 октября 2019 95
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Рязанская фигуристка Трусова прокомментировала свое выступление с четырьмя четверными прыжками

Рязанская фигуристка Трусова прокомментировала свое выступление с четырьмя четверными прыжками

Рязанская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление с четырьмя четверными прыжками, пишет Sport.ru.

Спортсменка выиграла произвольную программу, набрав 160,53 балла. Прыжками Трусова впечатлила двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена.

«Я очень рада, на тренировке у меня не все получалось. Я рада, что сделала сальхов. После долгого перерыва, когда я его не прыгала, я его восстановила и показала на соревнованиях», — отметила рязанка.

Она добавила, что у нее была задача «сделать свое», а уже после этого посмотреть, что поставят судьи.

«Я новичок еще во взрослом фигурном катании. У меня цель — кататься чисто и стараться улучшать себя. Какие будут места — посмотрим», — рассказала Трусова.


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