В доме в Канищеве после дождя затопило квартиры

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В в воскресенье, 6 октября, в доме №13 по улице Интернациональной квартиры затопило после дождя. Об этом RZN.info сообщил местный житель.
По его словам, потоп произошел в нескольких квартирах третьего подъезда с девятого по второй этажи.
Рязанец отметил, что жильцы пострадавших квартир обращались в управляющую компанию, но никто не отреагировал на ситуацию.
«Потоп начался утром с верхних этажей, к вечеру дошел до первых», — рассказал мужчина.
По его словам, с проблемой жильцы сталкиваются уже не в первый раз.
Напомним, в конце сентября в Рязани
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.