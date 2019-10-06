На пожаре в Скопинском районе пострадал человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 5 октября, в деревне Гуменки Скопинского района загорелся сарай. Об этом сообщил
Сигнал на пульт спасателей поступил в 22:30. В огне пострадал человек.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали два расчета и шесть человек личного состава.
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