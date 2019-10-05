RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Кальном сбили курьера «Яндекс. Еды». Об этом сообщили в
По словам рязанца, авария произошла на перекрестке возле школы №73, в пятницу, 4 октября.
Рязанец попросил очевидцев прислать записи с видеорегистратора в
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские продукты начали продавать на Красной площади
|
cледующая новость →На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ. Видео
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.