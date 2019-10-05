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14:13, 5 октября 2019 167
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В Константинове отметили 124-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина. Фото

В Константинове отметили 124-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина. Фото

В субботу, 5 октября, в Константинове отметили 124-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина. На торжество в родное село поэта приехал губернатор Николай Любимов.

После того, как глава региона возложил цветы к памятнику, он отметил значимость музея Есенина в культурной и общественной жизни.

«Никто кроме Есенина не смог написать о русской природе и Родине. Ежегодно музей принимает около четырёхсот тысяч туристов из нашей страны и из-за рубежа, чтобы поклониться Рязанской земле, зайти в дом поэта и школу, где он учился, и полюбоваться окскими далями. Музей стал значимым местом для каждого, кто любит и ценит творчество Сергея Есенина. Наша задача — сохранить и популяризировать творческое наследие поэта», — сказал губернатор.

На константиновском базаре мастера народных промыслов представили гостям свои работы, а на веранде дома помещицы Лидии Кашиной актеры студенческого театра «Переход» показали зарисовки «Ожившие картины».

В выставочном зале музея представили экспозицию «Быть может вспомнят обо мне, как о цветке неповторимом. Есенин и театр».

На главной сцене на набережной Оки выступил театр народной песни «Узорочье», а также для гостей праздника представили спектакль «Звонница».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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