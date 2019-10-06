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В Горроще возле дома №22 по улице Весенней из-за снятого асфальта произошел потоп. Видео в редакцию RZN.info прислала рязанка.
«Вся вода идет под дом, которому много лет. Людям страшно за свои квартиры», — написала девушка.
Официальных комментариев о произошедшем пока нет.
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