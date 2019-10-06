На Московском шоссе автобус столкнулся с автомобилем

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В воскресенье, 6 октября, на Московском шоссе столкнулись автобус столкнулся с автомобилем. Фото с места ДТП опубликовано в группе «
Авария произошла на перекрестке Московского шоссе и улицы Юбилейной.
Подробности произошедшего уточняются.
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