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17:00, 6 октября 2019 127
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На Московском шоссе автобус столкнулся с автомобилем

На Московском шоссе автобус столкнулся с автомобилем

В воскресенье, 6 октября, на Московском шоссе столкнулись автобус столкнулся с автомобилем. Фото с места ДТП опубликовано в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла на перекрестке Московского шоссе и улицы Юбилейной.

Подробности произошедшего уточняются.


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