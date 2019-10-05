Любимов поздравил рязанских учителей с праздником

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В субботу, 5 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанских учителей с профессиональным праздником. Текст опубликован на
Глава региона отметил, что педагоги — это талантливые и увлеченные люди. По его словам, их труд всегда пользовался особым уважением.
«На них возложена важнейшая социальная миссия — воспитывать достойное подрастающее поколение, помочь нашим детям стать всесторонне развитыми молодыми людьми», — говорится в сообщении.
Губернатор также пожелал здоровья, счастья и творческих удач.
«Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! Благодарю вас за неизменно высокое мастерство, энергичность, душевную щедрость и любовь к детям, за умение эффективно сочетать лучшие традиции отечественной педагогики с передовым инновационным опытом», — сообщается в тексте поздравления.
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