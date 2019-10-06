В Рязанской области выпали снег и дождь. Обзор соцсетей

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В воскресенье, 6 октября, в Рязанской области выпали снег и дождь. Пользователи делятся фотографиями в соцсетях.
За городом выпал снег.
Кроме того, некоторые улицы в Рязани, а также в области затопило после дождя.
Напомним, на следующей неделе в регионе
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Здравствуйте, уже был пост по этому поводу, добавлю до кучи. @vyaches_st #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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