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17:17, 6 октября 2019 185
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В Рязанской области выпали снег и дождь. Обзор соцсетей

В Рязанской области выпали снег и дождь. Обзор соцсетей

В воскресенье, 6 октября, в Рязанской области выпали снег и дождь. Пользователи делятся фотографиями в соцсетях.

За городом выпал снег.

Кроме того, некоторые улицы в Рязани, а также в области затопило после дождя.

Напомним, на следующей неделе в регионе ожидается до +10 градусов.


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