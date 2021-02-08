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Аномальные морозы и крупные пожары в Рязани. Главные новости выходных, 6-7 февраля
Первые выходные февраля прошли для рязанцев в борьбе с морозом и огнем. Расскажем о главных новостях двух минувших дней.

Первые выходные февраля прошли для рязанцев в борьбе с морозом и огнем. Расскажем о главных новостях двух минувших дней.

Возвращение аномальных холодов

Жителей Рязанской области предупредили об аномально холодной погоде. С 7 по 11 февраля среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

В выходные мороз держались −12…−17 градусов, местами до -20 и ниже.

В понедельник, 8 февраля, сохранятся морозы местами до -26 градусов.

Пожары

При пожаре на улице Крупской в Рязани в ночь на 6 февраля пострадали двое мужчин 59 и 39 лет. Их доставили в больницу с отравлением продуктами горения.

В Рязани 6 февраля загорелась квартира в панельном доме на улице Бирюзова. Из горящей десятиэтажки эвакуировали 80 человек. Пострадал 40-летний мужчина.

В рязанском микрорайоне Семчино в субботу, 6 февраля, горели два автомобиля. По данным ГУ МЧС, одна машина сгорела полностью, другая получила повреждения.

В Рязани ночью в воскресенье, 7 февраля, произошел пожар в доме на улице Советской Армии. Мужчина 1985 года рождения получил ожоги. Его доставили в ОКБ.

ДТП

На трассе Рязань — Скопин столкнулись две легковушки. ДТП произошло в субботу, 6 февраля, на 68-м километре трассы. Обе машины получили серьезные повреждения.

В Скопинском районе женщина за рулем Chevrolet Cruze съехала в кювет, машина опрокинулась. Пострадал 11-летний ребенок. Момент падения машины попал на видео.

В Рязани произошла массовая авария с участием фур и легковушки. Столкнулись четыре автомобиля, двигающиеся в попутном направлении.

В Михайловском районе в воскресенье, 7 января, произошла серьезная авария. Столкнулись два автомобиля, одна из легковушек вылетела в кювет. На месте работали спасатели. По словам очевидцев, пострадали молодой человек и девушка.

К другим новостям

Жительница Рязани рассказала, что ее пьющий племянник собирается жестоко расправиться с 9 кошками, которые остались в квартире после смерти ее сестры. Рязанка попросила общественность помочь пристроить животных. Денег на их содержание у нее не хватает.

Журналист Алексей Пивоваров упомянул музей «Бабосики», который недавно открылся в Касимове, в новом видео на своем YouTube-канале «Редакция». Аудитория канала — 1,9 млн подписчиков.