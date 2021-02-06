При пожаре на улице Бирюзова пострадал 40-летний мужчина

При пожаре на улице Бирюзова пострадал 40-летний мужчина. Было эвакуировано 80 человек, из них 20 дети.

При пожаре на улице Бирюзова пострадал мужчина 1980 года рождения, рассказали РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Всего из горящего дома вывели 80 человек, из них 20 детей: по уточненным данным, эвакуировано 55, спасено 25 человек.

Пожар начался в трехкомнатной квартире, огонь охватил две комнаты. Площадь пожара составила 20 кв. м.

На место выезжали 8 единиц техники и 28 человек.

Устанавливается причина и ущерб пожара.

Напомним, в Рязани в многоэтажном доме загорелась квартира. Сообщение о ЧП поступило в субботу, 6 февраля, в 18:14.

Видеозаписи с места пожара опубликовало «МК в Рязани».