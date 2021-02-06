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В Рязани из горящей десятиэтажки эвакуировали 80 человек
В Рязани из горящей десятиэтажки эвакуировали 80 человек. Есть пострадавший. Возгорание произошло в доме на улице Бирюзова.

В Рязани из горящей десятиэтажки эвакуировали 80 человек, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Загорелась квартира в десятиэтажном панельном доме на улице Бирюзова. Есть пострадавший.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали восемь автомобилей, работали 25 человек.

Напомним, в Рязани в многоэтажном доме загорелась квартира. Сообщение о ЧП поступило 6 февраля в 18:14.

В МЧС рассказали о пострадавшем.