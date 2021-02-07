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Журналист Пивоваров рассказал про музей Касимова на своем YouTube-канале
Журналист Алексей Пивоваров упомянул музей, который открылся в Касимове, в новом видео на своем YouTube-канале «Редакция». Он рассказал об открытии музея «Бабосики».

Журналист Алексей Пивоваров упомянул музей, который открылся в Касимове, в новом видео на своем YouTube-канале «Редакция».

«А вот новость из России: в городе Касимове Рязанской области открылся музей денег „Бабосики“. Его организатор Игорь Скрипай (не Скрипаль) собрал коллекцию из 2 500 экспонатов и подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса», — рассказал Пивоваров.

В выпусках «Редакция. News» Алексей Пивоваров делится новостями, которые ему показались интересными. Аудитория канала — 1,9 млн подписчиков.

Напомним, в Касимове 30 января начал работу музей денег «Бабосики».

Учреждение находится в доме № 10а на улице Соборной.