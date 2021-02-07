\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
-18°
Пнд, 08
-17°
Втр, 09
-19°
ЦБ USD 75.11 -0.62 06/02
ЦБ EUR 89.89 -1.03 06/02
Нал. USD 74.15 / 75.7 15:09
Нал. EUR 89 / 91. 15:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Мэрия вновь предложила рязанке на костылях квартиру, которая ей не под...
В начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала жур...
Вчера 16:57
3 276
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
13 942
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
24 865
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
23 196
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец грозится выбросить 9 кошек с 16-го этажа
Жительница Рязани рассказала, что ее племянник собирается жестоко расправиться с кошками, которые остались в квартире после смерти ее сестры. Женщина попросила общественность помочь пристроить животных

Жительница Рязани рассказала, что ее племянник собирается жестоко расправиться с кошками, которые остались в квартире после смерти ее сестры. Пост опубликовала в соцсети «ВКонтакте» Служба по контролю за безнадзорными животными. На видео рязанка рассказала, что у нее умерла сестра, которая очень любила кошек. На ее иждивении жил сын, злоупотребляющий алкоголем.

Сейчас в квартире осталось девять животных.

«Не будет корма — засохнут и сдохнут», — передает слова племянника женщина.

Также он угрожает, что выкинет их из окна с 16-го этажа.

Раньше кошек было 14, трех отдали в приют, две пропали, добавила женщина.

«Запах, антисанитария, бардак, грязь. Запуганные кошки, которые даже из-под дивана не вылезают, находятся в жутком стрессе, очень худые. Предполагаем, что он их бьет», — сообщается в посте.

Рязанка попросила общественность помочь пристроить животных. Денег на их содержание у нее не хватает.

Напомним, в январе стало известно об одной рязанке, которая превратила свою квартиру в кошачий «притон». Из квартиры пенсионерки вывезли всех кошек. Животных передали в приют. Женщину поместили в психиатрическую клинику.