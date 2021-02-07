Рязанец грозится выбросить 9 кошек с 16-го этажа

Жительница Рязани рассказала, что ее племянник собирается жестоко расправиться с кошками, которые остались в квартире после смерти ее сестры. Женщина попросила общественность помочь пристроить животных

Жительница Рязани рассказала, что ее племянник собирается жестоко расправиться с кошками, которые остались в квартире после смерти ее сестры. Пост опубликовала в соцсети «ВКонтакте» Служба по контролю за безнадзорными животными. На видео рязанка рассказала, что у нее умерла сестра, которая очень любила кошек. На ее иждивении жил сын, злоупотребляющий алкоголем.

Сейчас в квартире осталось девять животных.

«Не будет корма — засохнут и сдохнут», — передает слова племянника женщина.

Также он угрожает, что выкинет их из окна с 16-го этажа.

Раньше кошек было 14, трех отдали в приют, две пропали, добавила женщина.

«Запах, антисанитария, бардак, грязь. Запуганные кошки, которые даже из-под дивана не вылезают, находятся в жутком стрессе, очень худые. Предполагаем, что он их бьет», — сообщается в посте.

Рязанка попросила общественность помочь пристроить животных. Денег на их содержание у нее не хватает.

Напомним, в январе стало известно об одной рязанке, которая превратила свою квартиру в кошачий «притон». Из квартиры пенсионерки вывезли всех кошек. Животных передали в приют. Женщину поместили в психиатрическую клинику.