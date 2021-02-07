В Рязани сгорела квартира на улице Советской Армии

В Рязани ночью 7 февраля произошел пожар в доме на улице Советской Армии. Горела двухкомнатная квартира. Пострадал человек.

В Рязани ночью в воскресенье, 7 февраля, произошел пожар в доме на улице Советской Армии. Сообщение о возгорании поступило в 3:57, сообщается на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

Горела двухкомнатная квартира в пятиэтажном блочном доме. Огонь охватил комнату.

Пострадал человек.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали три автомобиля и девять пожарных.

Выясняется информация о пострадавшем.