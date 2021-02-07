В Рязани сгорела квартира на улице Советской Армии
В Рязани ночью 7 февраля произошел пожар в доме на улице Советской Армии. Горела двухкомнатная квартира. Пострадал человек.
В Рязани ночью в воскресенье, 7 февраля, произошел пожар в доме на улице Советской Армии. Сообщение о возгорании поступило в 3:57, сообщается на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.
Горела двухкомнатная квартира в пятиэтажном блочном доме. Огонь охватил комнату.
Пострадал человек.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали три автомобиля и девять пожарных.
Выясняется информация о пострадавшем.