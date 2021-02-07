Стало известно о пострадавшем при пожаре на улице Советской Армии в Рязани

В региональном ГУ МЧС рассказали о пострадавшем при пожаре на улице Советской Армии в Рязани. Мужчина 1985 года рождения получил ожоги.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пострадавшем при пожаре на улице Советской Армии в Рязани. Мужчина 1985 года рождения получил ожоги.

Его доставили в областную клиническую больницу.

Напомним, в Рязани ночью в воскресенье, 7 февраля, произошел пожар в доме на улице Советской Армии. Сообщение о возгорании поступило в 3:57.