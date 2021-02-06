В МЧС рассказали о пострадавших при пожаре в Рязани
При пожаре на улице Крупской в Рязани пострадали двое мужчин 59 и 39 лет. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
При пожаре на улице Крупской в Рязани пострадали двое мужчин. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Пострадавших доставили в больницу, их возраст — 59 и 39 лет.
Предварительный диагноз — отравление продуктами горения.
Напомним, пожар произошел в доме на улице Крупской 6 февраля в 00:06. Загорелась однокомнатная квартира в девятиэтажном кирпичном доме.