В Скопинском районе машина съехала в кювет, пострадал 11-летний мальчик

В Скопинском районе женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее 11-летний сын получил травмы.

В Скопинском районе женщина за рулем Chevrolet Cruze съехала в кювет. Об этом сообщается на странице Госавтоинспекции Скопинского района «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 6 февраля, на 275-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

46-летняя жительница Волгоградской области не справилась с управлением.

В результате аварии пострадал ее 11-летний сын, он получил телесные повреждения.

По факту проводится проверка.