Соцсети: в Михайловском районе в ДТП пострадали девушка и парень
В Михайловском районе в воскресенье, 7 января, произошла серьезная авария. По словам очевидцев, пострадали девушка и парень. На месте работают спасатели.
В Михайловском районе в воскресенье, 7 января, произошла авария, видео очевидцев с места ДТП
По их словам, в аварии пострадали молодой человек и девушка.
По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, легковушка вылетела в кювет. На месте работают спасатели. На кадрах видно, как пострадавшего несут в карету скорой помощи на носилках.
Выясняются подробности случившегося.