Соцсети: в Михайловском районе в ДТП пострадали девушка и парень

В Михайловском районе в воскресенье, 7 января, произошла серьезная авария. По словам очевидцев, пострадали девушка и парень. На месте работают спасатели.

В Михайловском районе в воскресенье, 7 января, произошла авария, видео очевидцев с места ДТП опубликовали в Instagram.

По их словам, в аварии пострадали молодой человек и девушка.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, легковушка вылетела в кювет. На месте работают спасатели. На кадрах видно, как пострадавшего несут в карету скорой помощи на носилках.

Выясняются подробности случившегося.