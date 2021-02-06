В микрорайоне Семчино огонь охватил два автомобиля

В рязанском микрорайоне Семчино в субботу, 6 февраля, горели два автомобиля. Стало известно, что одна машина сгорела полностью, другая получила повреждения.

В рязанском микрорайоне Семчино в субботу, 6 февраля, горели два автомобиля. По данным ГУ МЧС по Рязанской области, одна машина сгорела полностью, другая получила повреждения.

Никто не пострадал.

Устанавливаются причина пожара и ущерб.

Напомним, припаркованный автомобиль загорелся во дворе дома. Видео с места происшествия появилось в соцсети «ВКонтакте».