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В Рязанской области 7 февраля ожидается до 26 градусов мороза
В Рязанской области 7 февраля ночью ожидается −22…−17 градусов, местами похолодает до -26 градусов. Днем будет −17…−12 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 7 февраля, ночью ожидается −22…−17 градусов, местами похолодает до -26 градусов. Днем будет −17…−12 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Напомним, жителей Рязанской области предупредили об аномально холодной погоде.