В Рязанской области 7 февраля ожидается до 26 градусов мороза
В Рязанской области 7 февраля ночью ожидается −22…−17 градусов, местами похолодает до -26 градусов. Днем будет −17…−12 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 7 февраля, ночью ожидается −22…−17 градусов, местами похолодает до -26 градусов. Днем будет −17…−12 градусов. Прогноз
Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Напомним, жителей Рязанской области предупредили об аномально холодной погоде.