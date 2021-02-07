В Рязани произошла массовая авария с участием фур и легковушки

В Рязани произошла массовая авария с участием фур и легковушки. По словам очевидцев, ДТП случилось возле Турлатово. Видео опубликовали в соцсетях.

В Рязани произошла авария с участием трех фур и легковушки. Видео с места ДТП опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 7 февраля.

По словам очевидцев, авария случилась возле Турлатово.

На кадрах видно, что столкнулись четыре автомобиля, двигающиеся в одном направлении. У одного из грузовиков разбита кабина. Сзади образовалась пробка.

Выясняются подробности случившегося.

Появились фото с места ДТП.