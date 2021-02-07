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В Рязанской области 8 февраля сохранятся морозы до -26 градусов
В Рязанской области 8 февраля сохранятся морозы до -26 градусов. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, до 0,2 мм.

В Рязанской области в понедельник, 8 февраля, сохранятся морозы. Ночью температура воздуха опустится местами до −23…−18 градусов, местами до -26 градусов, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области днем составит −17…−12 градусов.

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, до 0,2 мм.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Напомним, что для рязанцев с 7 по 11 февраля действует метеопредупреждение.