Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Жителей Рязанской области предупредили об аномально холодной погоде. С 7 по 11 февраля на территории области ожидается среднесуточная температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Жителей Рязанской области предупредили об аномально холодной погоде. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

С 7 по 11 февраля на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности. Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью», — добавили в МЧС.