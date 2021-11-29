Отравление семьи газом и ДТП возле здания суда в Рязани. Главные новости выходных, 27-28 ноября

В Рязанской области в минувшие выходные не обошлось без происшествий: случилось несколько серьезных ДТП, семья с детьми отравилась газом, в бане нашли тело пенсионера. Вспомним и другие новости.

В Рязанской области в минувшие выходные не обошлось без происшествий: случилось несколько серьезных ДТП, семья с детьми отравилась газом, в бане нашли тело пенсионера. Вспомним и другие новости.

Происшествия

В Рязани семью из четырех человек госпитализировали после отравления угарным газом. Пострадали двое взрослых и двое детей. Все выжили. Предварительно, в квартире потухла газовая колонка. После случившегося организовано проведение доследственной проверки.

В рязанском магазине кальянов NuaStore на камеры видеонаблюдения попал молодой человек, ворующий товар. Видео опубликовано в соцсетях. По словам автора, девушка отвлекала продавца, а герой видео «нерешительно крал товар». Пара ходит по магазинам на Первомайском проспекте, в районе ТЦ «Виктория Плаза».

В субботу, 27 ноября, в 8:28 поступило сообщение о пожаре в селе Высокое Шацкого района. При пожаре погиб мужчина 1977 года рождения.

ДТП с участием легковушек ВАЗ-2109 и Volkswagen Polo на Северном обходе Рязани попало на камеру видеорегистратора. Видео опубликовали в соцсетях днем в субботу, 27 ноября.

В Рязани в воскресенье, 28 ноября, произошло серьезное ДТП на улице Спортивной. Две легковушки столкнулись возле здания Рязанского областного суда. В аварии пострадали три человека. По предварительной информации, 20-летняя девушка за рулем Datsun on-DO въехала в попутно двигающийся Renault Sandero под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП автомобили наехали на столб уличного освещения.

В Чучковском районе 66-летнего мужчину нашли мертвым в бане. Трагедия произошла в субботу, 27 ноября, в селе Кистенево. Известно, что пенсионер жил со своей женой, вечером он отправился в баню, а спустя некоторое время супруга нашла его мертвым. Основная версия трагедии — самоубийство.

На 73-летнюю жительницу Пронского района завели уголовное дело из-за фразы, брошенной в ходе ссоры с соседями. Об этом сообщила ее дочь в соцсетях. «Против моей матери 73 лет открыли уголовное дело за фразу „Я тебя убью“ при конфликте с соседями за кусочек земли», — рассказала она.

К другим новостям

35-летняя Галина Аверина из села Лунино Шиловского района стала героиней шоу «Модный приговор» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 26 ноября в преддверии Дня матери. Галина Аверина — «социальная мама», всего она воспитывает 29 детей, из них четыре родных дочери. Стилисты шоу подобрали для женщины три модных образа.

В ночь на субботу, 27 ноября, ушел из жизни декан факультета электроники, доцент кафедры промышленной электроники РГРТУ Николай Верещагин. Николай Верещагин скончался после продолжительной болезни.

Сотрудники учебного заведения выражают соболезнования родным и близким ушедшего.