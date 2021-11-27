В Рязани семья с детьми отравилась угарным газом

В Рязани семью из четырех человек госпитализировали после отравления угарным газом. Пострадали двое взрослых и двое детей.

В Рязани семью из четырех человек госпитализировали после отравления угарным газом. Пострадали двое взрослых и двое детей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Все четверо живы, трое находятся в больнице. Мужчина уже выписан, в ближайшее время он планирует забрать детей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Предварительно, в квартире потухла газовая колонка.