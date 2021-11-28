В Рязанской области на 73-летнюю женщину завели уголовное дело за одну фразу

На 73-летнюю жительницу Пронского района завели уголовное дело из-за фразы, брошенной в ходе ссоры с соседями. Об этом сообщила ее дочь в соцсетях.

На 73-летнюю жительницу Пронского района завели уголовное дело из-за фразы, брошенной в ходе ссоры с соседями. Об этом сообщила ее дочь в соцсетях .

«Против моей матери 73 лет открыли уголовное дело за фразу „Я тебя убью“ при конфликте с соседями за кусочек земли. Конечно, дело все заведено по букве закона… Но извините, это не слишком?! Внутренние органы не перегнули палку?» — говорится в сообщении.

Женщина просит помочь ей, чтобы «как-то закончить этот кошмар». Она подчеркивает, что имеет все документы дела на руках.