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Стали известны подробности ДТП на улице Спортивной в Рязани
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в воскресенье, 28 ноября, примерно в 10:30 на улице Спортивной напротив здания областного суда.

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в воскресенье, 28 ноября, примерно в 10:30 на улице Спортивной напротив здания областного суда.

По предварительной информации, 20-летняя девушка за рулем Datsun on-DO въехала в попутно двигающийся Renault Sandero под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП автомобили наехали на столб уличного освещения.

Пассажир и водитель Renault, а также водитель Datsun обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.

Напомним, ранее фото с места ДТП прислали очевидцы.