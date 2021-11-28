Стали известны подробности ДТП на улице Спортивной в Рязани
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в воскресенье, 28 ноября, примерно в 10:30 на улице Спортивной напротив здания областного суда.
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в воскресенье, 28 ноября, примерно в 10:30 на улице Спортивной напротив здания областного суда.
По предварительной информации, 20-летняя девушка за рулем Datsun on-DO въехала в попутно двигающийся Renault Sandero под управлением 40-летнего мужчины.
В результате ДТП автомобили наехали на столб уличного освещения.
Пассажир и водитель Renault, а также водитель Datsun обращались за медицинской помощью.
Проводится проверка.
Напомним, ранее фото с места ДТП прислали очевидцы.