Ушел из жизни декан Рязанского радиоуниверситета Николай Верещагин

В ночь на субботу, 27 ноября, ушел из жизни декан факультета электроники, доцент кафедры промышленной электроники РГРТУ Николай Верещагин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В ночь на субботу, 27 ноября, ушел из жизни декан факультета электроники, доцент кафедры промышленной электроники РГРТУ Николай Верещагин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Николай Верещагин скончался после продолжительной болезни.

«С прискорбием сообщаем о кончине декана факультета электроники, доцента кафедры промышленной электроники, почетного работника высшей школы, кандидата технических наук Николая Михайловича Верещагина. Николай Михайлович был в высшей степени интеллигентным, умнейшим, открытым, честным и добрым человеком. Он всегда защищал студентов факультета, пользовался огромным уважением коллег. Это огромная потеря для всего коллектива университета», — говорится в некрологе.

Сотрудники учебного заведения выражают соболезнования родным и близким ушедшего.