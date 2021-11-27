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Следователи начали проверку после отравления семьи угарным газом в Рязани
В Рязани после отравления четырех человек угарным газом Московский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области организовал проведение доследственной проверки.

В Рязани после отравления четырех человек угарным газом Московский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области организовал проведение доследственной проверки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В субботу, 27 ноября, двое взрослых и двое детей, проживающих в одной из квартир дома № 10 на улице Белякова, были доставлены в медицинские учреждения с признаками отравления угарным газом.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание газового оборудования и жилищного фонда многоквартирного дома, дадут надлежащую юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, все четверо живы, трое находятся в больнице. Мужчина уже выписан, в ближайшее время он планирует забрать детей.