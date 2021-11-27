\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
Вск, 28
Пнд, 29
ЦБ USD 75.59 0.99 27/11
ЦБ EUR 84.95 1.27 27/11
Нал. USD 74.90 / 76.15 15:44
Нал. EUR 84.50 / 85.55 15:44
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
2 457
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
2 637
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
3 107
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
11 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Социальная мама» из Шиловского района стала героиней шоу «Модный приговор»
35-летняя Галина Аверина из села Лунино Шиловского района стала героиней шоу «Модный приговор» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 26 ноября в преддверии Дня матери.

35-летняя Галина Аверина из села Лунино Шиловского района стала героиней шоу «Модный приговор» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 26 ноября в преддверии Дня матери.

Галина Аверина — «социальная мама», всего она воспитывает 29 детей, из них четыре родных дочери. Социальный приют существует на частные дотации. С Галиной в нем живут воспитанники, которые по причине трудных жизненных обстоятельств не могут находиться со своими родителями.

Сейчас женщина в разводе и по большей части занимается воспитанием детей одна.

В программе дети «обвинили» маму в том, что она мало времени уделяет себе и своему внешнему виду, ходит в спортивных костюмах и практически не наряжается.

Стилисты шоу подобрали для женщины три образа и подарили ей эти вещи.