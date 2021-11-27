«Социальная мама» из Шиловского района стала героиней шоу «Модный приговор»

35-летняя Галина Аверина из села Лунино Шиловского района стала героиней шоу «Модный приговор» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 26 ноября в преддверии Дня матери.

35-летняя Галина Аверина из села Лунино Шиловского района стала героиней шоу «Модный приговор» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 26 ноября в преддверии Дня матери.

Галина Аверина — «социальная мама», всего она воспитывает 29 детей, из них четыре родных дочери. Социальный приют существует на частные дотации. С Галиной в нем живут воспитанники, которые по причине трудных жизненных обстоятельств не могут находиться со своими родителями.

Сейчас женщина в разводе и по большей части занимается воспитанием детей одна.

В программе дети «обвинили» маму в том, что она мало времени уделяет себе и своему внешнему виду, ходит в спортивных костюмах и практически не наряжается.

Стилисты шоу подобрали для женщины три образа и подарили ей эти вещи.