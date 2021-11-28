В Чучковском районе пенсионер покончил с собой в бане

В Чучковском районе 66-летнего мужчину нашли мертвым в бане. Трагедия произошла в субботу, 27 ноября, в селе Кистенево, сообщает «МК в Рязани».

В Чучковском районе 66-летнего мужчину нашли мертвым в бане. Трагедия произошла в субботу, 27 ноября, в селе Кистенево, сообщает «МК в Рязани».

Известно, что пенсионер жил со своей женой, вечером он отправился в баню, а спустя некоторое время супруга нашла его мертвым.

По словам руководителя Шиловского МСО Алексея Минашкина, основная версия трагедии — самоубийство. По факту гибели мужчины 1955 года рождения проводится доследственная проверка.

Также в ходе осмотра места происшествия под полом в бане обнаружили тайник, в котором находилась боевая граната.

На место вызвали наряд Росгвардии. Установят происхождение боеприпаса.