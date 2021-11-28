В Рязани возле здания областного суда произошло серьезное ДТП
В Рязани в воскресенье, 28 ноября, произошло серьезное ДТП на улице Спортивной. Две легковушки столкнулись возле здания Рязанского областного суда.
В Рязани в воскресенье, 28 ноября, произошло серьезное ДТП на улице Спортивной. Две легковушки столкнулись возле здания Рязанского областного суда. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.
В результате аварии машины отбросило на газон, они получили сильные повреждения.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Выясняются подробности случившегося.