При пожаре в Шацком районе погиб 44-летний мужчина

В субботу, 27 ноября, в 8:28 поступило сообщение о пожаре в селе Высокое Шацкого района. При пожаре погиб мужчина 1977 года рождения.

В субботу, 27 ноября, в 8:28 поступило сообщение о пожаре в селе Высокое Шацкого района. При пожаре погиб мужчина 1977 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Загорелся жилой деревянный дом. Огонь охватил здание полностью.

Площадь пожара составила 24 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали два автомобиля и шесть человек.