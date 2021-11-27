При пожаре в Шацком районе погиб 44-летний мужчина
В субботу, 27 ноября, в 8:28 поступило сообщение о пожаре в селе Высокое Шацкого района. При пожаре погиб мужчина 1977 года рождения.
В субботу, 27 ноября, в 8:28 поступило сообщение о пожаре в селе Высокое Шацкого района. При пожаре погиб мужчина 1977 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Загорелся жилой деревянный дом. Огонь охватил здание полностью.
Площадь пожара составила 24 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжали два автомобиля и шесть человек.