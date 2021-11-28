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Вор кальянов в рязанском магазине попал на видео
В рязанском магазине кальянов NuaStore на камеры видеонаблюдения попал молодой человек, ворующий товар. Видео опубликовано в соцсетях.

В рязанском магазине кальянов NuaStore на камеры видеонаблюдения попал молодой человек, ворующий товар. Видео опубликовано в соцсетях.

«Передаем пламенный привет молодому человеку, совершившему кражу 27 ноября в 19:40 в магазине кальянов NuaStore, а также поздравления с появлением его физиономии в базе полиции», — сообщается в посте.

По словам автора, девушка отвлекала продавца, а герой видео «нерешительно крал товар». Пара ходит по магазинам на Первомайском проспекте, в районе ТЦ «Виктория Плаза».