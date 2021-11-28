В Рязани в аварии возле здания областного суда пострадали три человека
В ДТП возле здания Рязанского областного суда пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ДТП возле здания Рязанского областного суда пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, в воскресенье, 28 ноября, две легковушки столкнулись на улице Спортивной. В результате аварии машины отбросило на газон.