«Кросс наций» и потоп в рязанских домах после подачи отопления. Обзор новостей за выходные, 21-22 сентября

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Завершились очередные сентябрьские выходные. Вспомним главные события минувшего уикенда.
22 сентября исполнилось 20 лет с момента, когда в доме в Песочне нашли «рязанский сахар». Очевидцы
Около 15 тысяч человек в Рязанской области
Почти 300 первокурсников Академии ФСИН
Елена Сорокина
Не обошлось без происшествий. В Рязанской области
В Рязани
В Пителине
В Шацком районе
В Солотче
Под Касимовом автомобиль
В доме на Совхозной после включения отопления
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Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.