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8:23, 23 сентября 2019 148
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«Кросс наций» и потоп в рязанских домах после подачи отопления. Обзор новостей за выходные, 21-22 сентября

«Кросс наций» и потоп в рязанских домах после подачи отопления. Обзор новостей за выходные, 21-22 сентября

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Завершились очередные сентябрьские выходные. Вспомним главные события минувшего уикенда.

22 сентября исполнилось 20 лет с момента, когда в доме в Песочне нашли «рязанский сахар». Очевидцы вспомнили о произошедшем в тот день.

Около 15 тысяч человек в Рязанской области пробежали «Кросс нации». Старт всероссийского забега в Рязани состоялся на площади Соборной в субботу, 21 сентября. Также в этот день в Рязани начался фестиваль уличной культуры «Железка — 2019».

Почти 300 первокурсников Академии ФСИН приняли присягу.

Елена Сорокина провела очередной объезд по рязанским дворам и проверила благоустройство парка Гагарина.

Не обошлось без происшествий. В Рязанской области упал беспилотник.

В Рязани эвакуировали ТЦ «Атрон-Сити». Причиной стал ложный вызов.

В Пителине столкнулись две легковушки, пострадал человек.

В Шацком районе столкнулись несколько автомобилей, по информации очевидца погиб человек.

В Солотче пропала 14-летняя девочка, позже ее нашли живой.

Под Касимовом автомобиль вылетел в кювет. В Горроще упавшее дерево чуть не придавило женщину с ребенком.

В доме на Совхозной после включения отопления обвалился потолок. Аналогичная ситуация произошла на улице Радиозаводской — там затопило квартиры, в итоге жильцы обоих домов остались без отопления.


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