Сорокина проверила детские площадки в Рязани

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 21 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина в очередной раз осмотрела дворы и общественные пространства города. Об этом сообщил
Сорокина совместно с руководителями структурных подразделений посетила территорию «Агитплощадку» — территорию местной инициативы комитета ТОС «Самовский».
Там планируют обустроить небольшую стоянку, площадку для стритбола, установить спортивное оборудование и ограждение. Впоследствии место будут использовать для спортивных и развлекательных мероприятий.
Председатель местного ТОС попросила Сорокину привести в порядок территорию, прилегающую к «Агитплощадке». Глава горадминистрации поручила привести в «надлежащий вид» трубу воздушной теплотрассы, а также провести расчистку участка, по которому она проходит.
Участники объезда осмотрели «народную тропу», которая располагается в районе домов по Михайловскому шоссе, где жители ходят от многоквартирных домов в направление школы №22, детской поликлиники №1 и детского сада №29.
По просьбе местных жителей там демонтируют бесхозные постройки.
Жители улицы Стройкова пожаловались на плохое состояние детских игровых площадок. Управляющей компании поручили демонтировать объекты, небезопасные для детей.
Помимо этого Сорокина поручила префекту Железнодорожного района найти собственника и привести в порядок заброшенную территорию рядом с домом №11 на улице Стройкова.
Она добавила, что «если собственника сооружения не получится найти, демонтаж нужно произвести в судебном порядке».
Жители дома №3 по улице Ленинского Комсомомла выразили беспокойство, что грузовики, подъезжающие к строящемуся магазину, будут заезжать на зеленую зону плоащадки.
Сорокина поручила установить там ограждение.
Также во время объезда мэр
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