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Причиной эвакуации ТЦ «Атрон-Сити» стал ложный вызов. Об этом журналисту RZN.info сообщили очевидцы инцидента.
«Сотрудники МЧС прибыли на место, осмотрели четвертый этаж, где нашли какой-то предмет и разрешили посетителям вернуться в здание», — сказал он.
Торговый центр продолжил работу в штатном режиме около 16:00.
Напомним, ранее стало известно о
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