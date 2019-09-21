В Рязанской области упал беспилотник

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 21 сентября, в 8:35 около населенного пункта Романцево в Рязанской области упал беспилотный летательный аппарат. Об этом передает
Никто не пострадал.
Беспилотник «К2» Центра научно-технических услуг «Динамика» относится к вертолетному типу. Он создавался по заказу Минобороны.
Фото с сайта
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Шацке полиция утихомирила мужчину, угрожавшего зарезать жену
Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.