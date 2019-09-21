Почти 300 первокурсников Академии ФСИН приняли присягу. Фото

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В субботу, 21 сентября, первокурсники рязанской Академии ФСИН приняли присягу. Об этом сообщил
Присягу принял 291 первокурсник.
Мероприятие посетил Николай Любимов. Губернатор поздравил курсантов, пожелал успехов в учебе, реализации профессиональных и жизненных планов.
Первокурсники Академии ФСИН России прошли торжественным маршем. На присяге прошли показательные выступления курсантов вуза, а также открылась обновленная доска почета переменного состава вуза 2019 — 2020 годов.
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