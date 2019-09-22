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Под Касимовом автомобиль вылетел в кювет. Фото появилось «ВКонтакте» в воскресенье, 22 сентября.
По информации автора снимка, ДТП произошло около поселка Крутоярский.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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