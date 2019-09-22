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8:58, 22 сентября 2019 298
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«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Очевидцы рассказали, что произошло в высотке, где 20 лет назад обнаружили взрывчатку

«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Очевидцы рассказали, что произошло в высотке, где 20 лет назад обнаружили взрывчатку

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В сентябре 1999 года страну потрясла серия жутких терактов: по ночам один за другим в разных городах взрывались многоэтажные дома. Заряды чудовищной силы закладывались так, чтобы разрушить здание полностью, убив максимум людей.

Во взрывах почти сразу нашли чеченский след, так как в республике тогда бушевала война.

Вечером в среду, 22 сентября 1999 года, житель дома 14/16 по улице Новоселов Алексей Картофельников, возвращаясь с работы, заметил возле своего подъезда подозрительные «Жигули» с номерами, заклеенными бумагой.

Несколько мужчин перегружали из легковушки в подвал дома какие-то мешки. Вызванный Картофельниковым и Васильевым наряд обнаружил в подвале три мешка с неизвестным веществом и прикрепленный к ним часовой механизм.

Ровно спустя 20 лет RZN.info поговорил с очевидцами и попросил их вспомнить, что происходило той ночью. Полный текст статьи читайте в разделе «Публикации».


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«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи

«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи

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